Calcio: Lazio; Sarri, 'Terreno Olimpico è ingiocabile'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Il manto erboso dell'Olimpico? Non mi vengono aggettivi, è un terreno ingiocabile. E' dipinto, manca l'erba in molti punti. Tutte le squadre che vengono a giocare qui, da 1 a 5, danno come valutazione 0". Non le manda a dire il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, parlando a Dazn dopo il successo dei suoi sul Lecce. In conferenza stampa, Sarri rincara la dose: "Questo è un campo da amatori; è imbarazzante che il calcio italiano sia ridotto così, poi è chiaro che all'estero non ti guarda nessuno. Non ci sono soldi per fare gli stadi e lo capisco, ma che non ci siano per rifare un manto erboso, non lo capisco". Sul prato dell'Olimpico, il pallone, dice Sarri, "è un'entità viva che va per i cavoli suoi". (ANSA).