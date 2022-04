Calcio: Lazio-Torino; Sarri, me l'aspettavo difficile

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Era una partita prevedibilmente difficile, ero un po' in apprensione alla vigilia. Questa sera ho visto pochi movimenti senza palla, abbiamo sofferto la loro fisicità su diverse palle ferme. Per fortuna abbiamo reagito nei 20 minuti finali e dato l'andamento complessivo dell'incontro va bene così. Rimane il rammarico perché ho la sensazione che se fossimo riusciti a pareggiare qualche minuto prima...". Maurizio Sarri, intervistato da DAZN, si accontenta del punto preso in recupero nell'incrocio con il Torino. La Lazio è stata costretta a giocare "tanti palloni spalle alla porta e questa per gli attaccanti è una sofferenza continua, se non muovi la palla di prima contro avversari così non esci mai vincente dai duelli" ha aggiunto il tecnico. Un punto perso nella rincorsa alla zona Champions? "Con la Juventus al quarto posto ed un distacco di sette punti a sei turni dalla fine non c'è un discorso Champions. Pensiamo a costruirci un posto in Europa" ha risposto Sarri. (ANSA).