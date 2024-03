Calcio: la Lazio, 'totale fiducia in Maurizio Sarri'

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La Lazio conferma "totale fiducia" a Maurizio Sarri, dopo l'eliminaziona della Champions a opera del Bayern Monaco e le indiscrezioni su cambi di rotta a fine stagione. "In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica e' la nota del club, sul sito - la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell'allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento". (ANSA).