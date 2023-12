Calcio: Lazio. Trauma distrattivo per Immobile, tornerà nel 2024

L'attaccante ha già iniziato le cure e sarà sottoposto ad altri esami ROMA (ITALPRESS) - Due giorni di pausa per i biancocelesti prima di tornare a lavoro, questo pomeriggio, per iniziare a preparare la partita contro il Frosinone. Nella quale, però, non ci sarà Ciro Immobile. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto l'attaccante napoletano, infatti, hanno evidenziato un "trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra", come reso noto dalla società biancoeleste, che lo costringerà ai box facendolo tornare in campo nel 2024.

Immobile ha già iniziato le cure del caso e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori esami per chiarire meglio i tempi di recupero. Per il match contro la squadra di Di Francesco non recupererà nemmeno Luis Alberto mentre dovrebbe tornare a disposizione Romagnoli, fermato prima della trasferta di Empoli per il riacuttizzarsi del problema al polpaccio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/srp/red 26-Dic-23 11:34 .