Calcio: Lazio. Trauma distrattivo al polpaccio per Zaccagni

Il giocatore salterà le ultime due gare prima della sosta del campionato per i Mondiali ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Sarri perde Mattia Zaccagni per le ultime due gare prima della sosta del campionato per il Mondiale del Qatar. Lo staff medico della Lazio, infatti, ha reso noto che "Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 09-Nov-22 13:23