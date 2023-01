Calcio: Lazio. Turn over in Coppa Italia, si candida Maximiano

Sarri prepara una piccola rivoluzione in vista del match con il Bologna ROMA (ITALPRESS) - Prove tattiche e test sulle palle inattive, oltre alla classica partitella di rito. È la seduta pomeridiana della Lazio di Maurizio Sarri a Formello a due giorni dal match degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna all'Olimpico. L'allenatore prepara la rivoluzione di formazione e il turn over partirà dall'attacco, dove Pedro è sicuro di una maglia. Uno tra Felipe Anderson e Zaccagni potrebbe riposare per far posto a Romero o Cancellieri nel tridente, mentre Ciro Immobile è indisponibile a causa del fastidio al flessore accusato col Sassuolo. A centrocampo si prepara un terzetto inedito composto da Basic, Marcos Antonio e Vecino. In difesa spazio a Patric e Hysaj. Possibile rotazione anche tra i pali, dove Luis Maximiano insegue quella maglia da titolare in una gara ufficiale che gli manca dal 14 agosto proprio contro il Bologna. Quella era la squadra di Sinisa Mihajlovic, che domani sarà ricordato dal pubblico presente (3.000 i biglietti venduti finora, più gli abbonati). Lazio e Bologna hanno deciso di mettere all'asta le maglie indossate dai calciatori di entrambe le compagini sulla piattaforma internazionale Match Worn Shirt e il ricavato verrà devoluto in favore dell'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo. La famiglia di Mihajlovic sarà presente sugli spalti e in Curva Sud sarà nuovamente esposta la gigantografia del campione. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/mc/red 17-Gen-23 18:42