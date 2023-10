Calcio: Lazio. Ufficiale, rinnovo Luis Alberto fino al 2027

Una firma a vita quella del Mago annunciata attraverso un video a tema Harry Potter.ROMA (ITALPRESS) - La lunga telenovela legata al futuro di Luis Alberto si è finalmente conclusa: la Lazio ha ufficializzato via social la firma del 31enne centrocampista spagnolo, arrivato a Roma nel 2016, per altri quattro anni, fino al 2027. Le strade di Luis Alberto e della Lazio proseguiranno insieme. Lo spagnolo, infatti, ha prolungato il contratto che lo lega alla società biancocelesti con la scadenza fissata quando Luis Alberto avrà 35 anni.

Una firma a vita quella del Mago con la società che ha annunciato la firma attraverso un video, a tema Harry Potter, nel quale lo stesso Luis Alberto firma il contratto annunciando: "Giuro solennemente di non avere buone intenzioni". Una buona notizia per Sarri, intento a preparare la trasferta di Glasgow contro il Celtic, secondo impegno della sua Lazio in Champions. Anche per questa occasione soliti ballottaggi a centrocampo con Cataldi-Rovella in regia e Guendouzi-Kamada a giocarsi l'altra maglia e anche in attacco dove l'allenatore valuterà fino all'ultimo le condizioni di Immobile. La partenza è prevista per domani alle ore 15 mentre alle 19 Sarri e un giocatore parleranno in conferenza stampa. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 02-Ott-23 19:15 .