Calcio: Lazio. Zaccagni 'A Verona per me grande emozione'

"Sarà una partita importante per noi".ROMA (ITALPRESS) - "Sarà una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti". Con queste parole a Lazio Style Channel l'attaccante biancoceleste Mattia Zaccagni ha presentato il posticipo di domani sera (ore 18:30) contro l'Hellas Verona. Un appuntamento da ex per il fantasista biancoceleste, che con la maglia degli scaligeri ha collezionato oltre 140 presenze. "Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione", spiega. Per Zaccagni sono 8 i gol in stagione finora. Un record personale in chiave azzurro: "La Nazionale è sempre stato un mio pallino in testa: è il sogno di tutti i bambini ma penso solo a far bene con la Lazio poi il resto arriverà di conseguenza". L'attaccante è una delle certezze di Sarri per la sfida contro gli uomini di Zaffaroni. Felipe Anderson non è al meglio, ma dovrebbe partire dal 1', mentre Ciro Immobile sarà titolare al centro del tridente. Il bomber - che in carriera ha realizzato 10 gol in 11 sfide contro l'Hellas - difficilmente giocherà tutti i 90', ma vedrà aumentare il suo minutaggio dopo il primo tempo disputato contro la Juventus in Coppa Italia. Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno ai lati di Cataldi a centrocampo. Spazio anche a Casale e Romagnoli in difesa con Marusic terzino. L'unico ballottaggio è tra Hysaj e Lazzari con l'albanese favorito. Sarri non dovrebbe fare ragionamenti di formazione sulla situazione diffidati in vista del big match con l'Atalanta: Marusic, Casale e Cataldi sono i giocatori a rischio squalifica. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/gm/red 05-Feb-23 19:05