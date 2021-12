Calcio: Lazio. Zaccagni e Luis Alberto ok, Pedro verso il recupero

I biancocelesti al lavoro per la sfida casalinga di venerdì con il Genoa ROMA (ITALPRESS) - Dopo la brutta prova contro il Sassuolo e il confronto interno di lunedì, la Lazio è tornata ad allenarsi (con divisione in due gruppi) agli ordini di Maurizio Sarri a Formello. Venerdì alle 18:30 la squadra biancoceleste dovrà sfidare in casa il Genoa per reagire e lasciarsi alle spalle l'amarezza del match del Mapei Stadium. Recuperati Luis Alberto (risentimento al flessore) e Zaccagni (trauma contusivo al polpaccio) che si sono allenati in gruppo, mentre a Formello non si è visto Pedro, che però dovrebbe rientrare con i compagni domani o al massimo per la rifinitura di giovedì. (ITALPRESS). spf/mc/red 14-Dic-21 19:46