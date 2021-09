Calcio: Lazio. Zaccagni salta il derby, seduta tecnica a Formello

Un solo dubbio di formazione per Sarri con Lazzari favorito su Marusic ROMA (ITALPRESS) - Ripresa della preparazione per la Lazio di Maurizio Sarri dopo il pareggio esterno contro il Torino. Tra due giorni si scende in campo all'Olimpico per il derby contro la Roma e l'allenatore biancoceleste tornerà a schierare i titolarissimi. L'unica assenza sarà quella di Zaccagni, fermo per una distrazione muscolare. Pochi i dubbi: Pedro, ex di turno, giocherà nel tridente con Immobile e Felipe Anderson. Centrocampo già fatto: Milinkovic-Savic e Lucas Leiva tornano dal 1' con Luis Alberto. L'unico ballottaggio riguarda chi completerà la difesa in compagnia di Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj: Lazzari è favorito su Marusic. A Formello la squadra, al termine di un iniziale riscaldamento atletico, ha svolto degli esercizi tecnici, per poi dedicarsi successivamente a due partitelle a campo ridotto. Alle 20 di domani Maurizio Sarri terrà la conferenza stampa della vigilia. (ITALPRESS). spf/pal/red 24-Set-21 19:31