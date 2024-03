Calcio: Lecce. Ufficiale, Gotti è il nuovo allenatore

L'ex mister di Udinese e Spezia subentra all'esonerato D'Aversa LECCE (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale: Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. Il 56enne tecnico veneto, che prende il posto di Roberto D'Aversa, esonerato dopo la testata all'attaccante del Verona Henry, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

Faranno parte dello staff l'allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen, il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca e il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli. Gotti, ex mister di Udinese e Spezia, sarà presentato alla stampa dal direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino e dal direttore sportivo Stefano Trinchera alle ore 13:00 di oggi presso la sala stampa "Sergio Vantaggiato" dello Stadio Via del Mare. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). zzc/mc/red 13-Mar-24 10:13 .