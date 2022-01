Calcio: Lega A.Inzaghi miglior tecnico dicembre,De Siervo'mese perfetto'

L'allenatore nerazzurro verrà premiato prima della gara con la Lazio del 9 gennaio MILANO (ITALPRESS) - Simone Inzaghi miglior allenatore del mese per il massimo campionato italiano. Il tecnico nerazzurro ha chiuso alla grande il 2021 della sua squadra che guida la classifica con quattro punti di vantaggio sul Milan. La Lega di Serie A, infatti, ha reso noto che il premio "Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita della gara con la Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 15ª alla 19ª della Serie A TIM 2021/2022". "Il mese di dicembre di Simone Inzaghi è stato semplicemente perfetto - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A -. La sua firma sull'Inter è evidente: cinque successi in altrettante gare, 15 reti realizzate e nessuna subita sono la conseguenza dell'ottima gestione del gruppo e del gioco imprevedibile e spettacolare che Inzaghi ha saputo dare ai nerazzurri, guidandoli a chiudere al primo posto il girone d'andata della Serie A TIM". (ITALPRESS). ari/com 05-Gen-22 12:15