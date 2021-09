Calcio: Lega Pro; presidente Ghirelli visita la Reggiana

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è recato a Reggio Emilia in visita alla AC Reggiana e all'universo granata. Insieme al presidente Carmelo Salerno, ai soci e ai dirigenti dell'AC Reggiana, Ghirelli ha potuto vivere a trecentosessanta gradi il mondo della squadra di calcio della città di Reggio Emilia. "Siamo onorati di aver ricevuto la visita del presidente Ghirelli - ha affermato Salerno - al quale abbiamo potuto mostrare tutti i progetti della Società, dalla rinascita della nostra casa nell'area sportiva di Via Agosti, fino alle scelte operate per consentire ai tifosi di poter tornare numerosi ad animare il bellissimo stadio Città del Tricolore, per arrivare alle iniziative che stiamo predisponendo per valorizzare il brand Reggiana non solo in ambito sportivo, ma anche come strumento di promozione di valori e comportamenti virtuosi in ambito sociale ed educativo". "A Reggio Emilia ho avuto il piacere di vedere il lavoro di una società che guarda avanti, che è vicina al territorio, che si impegna nel sociale e da un futuro al nostro calcio, a partire dai bambini - ha detto il presidente Ghirelli - Il centro sportivo che la Reggiana sta per realizzare è una esperienza di grande valore. Inoltre devo complimentarmi con la Società granata, perché è stata tra le prime a lanciare iniziative atte a riavvicinare i tifosi allo stadio e i risultati di queste promozioni si stanno già facendo vedere sugli spalti dello stadio 'Città del Tricolore'. La Lega Pro è sempre più il campionato dei Comuni e dei tifosi". (ANSA).