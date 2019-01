Calcio: la Lega serie B studia la Var

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - La Serie B ha avviato una serie di studi di fattibilità per introdurre la Var. "Vorrei che il nostro campionato diventasse la prima seconda divisione al mondo con questa tecnologia", ha spiegato Mauro Balata, il presidente dell'associazione dei club cadetti. "Da mesi abbiamo elaborato uno studio di fattibilità e ne abbiamo commissionati altri due all'azienda che eventualmente fornirà la tecnologia per la Var" ha aggiunto il presidente della Lega B dopo l'assemblea, chiarendo che per l'introduzione del sistema di video assistenza arbitrale "sarà avviato un cronoprogramma: va rispettato il protocollo Ifab, serve un accordo con l'Aia, e presto ne parlerò con Nicchi, e inoltre c'è un problema relativo al numero di telecamere presenti negli stadi". In Serie B ancora non c'è nemmeno la Goal Line Technology, sistema "ancor più complesso dal punto di vista strutturale rispetto alla Var", ha detto Balata.