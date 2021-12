Calcio: M.Rossi, Juve non vincerà ma può andare in Champions

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - "Credo che la Juve non vincerà il campionato, però in Champions ci può arrivare: sarà dura, è partita male e ci sono problemi che non sappiamo, ma Allegri è tecnico capace": così il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, sui bianconeri, alla cerimonia dell'Ussi del Piemonte per i premi dell'anno sportivo. Sul conto del Torino, invece: "Juric è sanguigno e onesto, incarna lo spirito del vecchio cuore granata e spero che la squadra posso ritrovare i successi". Infine, Rossi indica la sua favorita nella corsa scudetto: "Le prime quattro arriveranno fino in fondo, l'Atalanta è la maggiore accreditata: nel girone di ritorno ha sempre raggiunto il massimo del rendimento, può ripetere il miracolo del Verona (nel 1985, ndr)". (ANSA).