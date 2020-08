Calcio: Matuidi verso addio alla Juve, va negli States

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - Potrebbe essere Blaise Matuidi il primo giocatore ceduto dalla Juventus, che dopo l'addio a Maurizio Sarri e l'arrivo di Andrea Pirlo si appresta a rinnovare la squadra. Il centrocampista francese, nonostante avesse ancora un anno di contratto col club bianconero, sembra destinato a misurarsi con il campionato americano: secondo indiscrezioni di mercato, il campione del mondo sosterrà nel pomeriggio le visite mediche per l'Inter Miami, squadra della Msl di David Beckham. L'ultimo post su Twitter del giocatore suona in effetti come un addio. "Stagione speciale... tanta gioia... e la delusione della Champions League - scrive Matuidi - Ora è tempo per una breve vacanza prima che inizi una nuova stagione!". (ANSA).