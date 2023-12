Calcio: Mazzarri, mercato Napoli? Non vedo rivoluzione in arrivo

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - "Sul mercato non vedo una rivoluzione in arrivo, soprattutto a gennaio. Ma di questo tema preferisco parli il club, io voglio dare una mano ai giocatori che abbiamo nel ritrovare la fiducia, l'equilibrio e non ripetere più gli errori che facciamo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia del match contro il Monza.

"Domani affrontiamo un Monza forte - ha detto - ho visto il loro match contro la Lazio che ha un modulo simile al nostro ed è andata in difficoltà. Domani vengono qui senza nulla da perdere e per noi è importante ritrovare una vittoria con serenità. Poi anche per gli infortuni sopraggiunti qualcosa va cercato nel mercato, ma noi per ora pensiamo al Monza, una tappa fondamentale per superare il momento difficile. Poi ci aggiorniamo, perché non possiamo pensare al futuro in questo momento, tra infortuni e squadra che deve ritrovare la serena vittoria". Mazzarri ringrazia anche il sostegno del tifo del Napoli: "Ringrazio il pubblico - ha detto - so che domani ci sarà lo stadio pieno, ci serve una mano in un momento un po' difficile e siamo contenti che i tifosi ci saranno vicini per 95'". (ANSA). .