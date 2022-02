Il calcio mette al bando la Russia. Fifa e Uefa: “Nazionale sospesa dai mondiali e squadre fuori dalle competizioni internazionali"

Lo sport prova ad alzare le barricate e isolare la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Dopo indecisioni e tentennamenti è giunta in serata la decisione, la più dura ipotizzata. Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi. Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal Mondiale. La decisione rappresenta un “unicum”: nei due soli precedenti di esclusione globale - il Sudafrica per l'apartheid, la Jugoslavia per la guerra. La decisione, durissima, potrà esser revocata solo in caso di pace o ritiro dall'Ucraina.

I precedenti

Negli anni Settanta toccò al Sudafrica, isolato dalla comunità sportiva, fuori dalle Olimpiadi, per l'apartheid. Tutto mosse dalla risoluzione 1761 formulata dall'Onu nel '62, la condanna dell'apartheid e l'invito a tutte le nazioni a interrompere le relazioni diplomatiche con Pretoria. Niente Sudafrica ai Giochi del '64 e del '68, nel '70 il bando ufficiale del Cio e quando la squadra di rugby della Nuova Zelanda violò il provvedimento giocando con loro una partita, una quarantina di paesi africani reagirono boicottando i Giochi di Montreal, in risposta al Cio che non aveva reagito e sanzionato. Da allora, mai più sport contro una squadra sudafricana.

Nel 1992, invece la Jugoslavia venne esclusa dagli Europei di calcio a pochi giorni dal via. Era il primo giugno del 1992, la Jugoslavia di Tito si stava dissolvendo sotto i colpi delle guerre tra serbi e croati e in Bosnia, quando un fax della Uefa comunica a Belgrado che la sua nazionale non può partecipare agli Europei di Svezia, che sarebbero cominciati pochi giorni dopo. Fatale, dal punto di vista burocratico, la risoluzione 757 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu del giorno precedente. In entrambe le circostanze lo sport non agì da solo ma sotto l'ombrello delle Nazioni Unite: i due Paesi erano infatti stati sospesi dall'assemblea. Erano stati estromessi dalla comunità politica e diplomatica internazionale e l'azione dello sport fu una conseguenza.

La UEFA ha inoltre deciso di interrompere la sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti tra cui quelli per la UEFA Champions League, per le competizioni UEFA per nazionali e per UEFA EURO 2024.