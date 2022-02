Calcio: Mihajlovic 'Mi aspetto un bel Bologna,potenziale Lazio emergerà'

"Vogliamo tornare nella parte sinistra della classifica", dice il tecnico rossoblù BOLOGNA (ITALPRESS) - Domani Sinisa Mihajlovic tornerà allo stadio Olimpico per un Lazio-Bologna che all'andata ha visto probabilmente la miglior prestazione dei rossoblù, che si imposero con un netto 3-0. "All'andata abbiamo vinto - ha detto il tecnico del Bologna - ma questa volta sarà difficile per noi ma anche per loro. Abbiamo le nostre carte da giocare, abbiamo recuperato diversi giocatori e perciò mi aspetto la stessa prestazione di Empoli dove ho visto passi in avanti. Domani sarà una gara importante che abbiamo preparato bene. Sono fiducioso come ogni volta perché vado sempre alle partite con la speranza di vincere". Una Lazio che non sembra imbattibile e che è reduce dalla netta sconfitta in Coppa Italia: "Trovare continuità di risultati è difficile. Hanno cambiato allenatore e perciò ci vuole tempo. A Firenze sono stati meravigliosi. Sicuramente la Lazio ha bisogno di tempo per assimilare ciò che vuole Sarri. Le qualità comunque a fine campionato emergeranno". C'è da guardare, però, soprattutto in casa rossoblù e anche il Bologna ha avuto alti e bassi. "Sicuramente stiamo meglio. L'ultimo allenamento tutti insieme l'abbiamo fatto prima del Sassuolo e ora la sosta ci ha permesso di resettare un po' il tutto e di recuperare un po' la condizione generale - dice Mihajlovic -. Non siamo ancora nella migliore delle condizioni, ma sicuramente continuando ad allenarci così miglioreremo ancora". Per i rossoblù potrebbero esserci problemi per trovare motivazioni avendo una classifica tranquilla: "Non penso perché siamo a quattro punti dalla parte sinistra della classifica, non sono tanti e in più dobbiamo recuperare una partita in casa. Cercheremo di valorizzare i giocatori a disposizione e poi vedremo dove saremo a fine campionato. Per tutto il girone d'andata siamo stati nella parte sinistra della classifica, poi c'è stato questo periodo complicato che ci ha portato a quattro punti di distanza". Infine uno sguardo a qualcuno dei singoli: "Schouten si è allenato bene, va gestito e la sua condizione sta migliorando. Per quanto riguarda Dijks si sta allenando e comportando bene. Domani dovrebbe giocare dall'inizio perché De Silvestri è squalificato. Ci possono essere screzi, ma è un giocatore del Bologna e perciò tutto si risolve". "Credo che Arnautovic con l'Empoli abbia fatto la sua miglior partita. Ora non ha più dolori. Ha un carattere forte, si allena bene - prosegue Mihajlovic -. Gli attaccanti se non pensano al gol, poi arriva, ma è chiaro che lo aiuterebbe a stare meglio, mentre Barrow sta bene fisicamente e mi aspetto che faccia meglio rispetto quanto fatto nel girone d'andata. Mi aspetto da tutti di più, ma anche da me stesso. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più". Infine una battuta sui suoi centrocampisti: "Aebischer è più simile a Schouten per caratteristiche e ha più geometrie. Svanberg è più offensivo. Possono giocare insieme se Schouten non dovesse farcela". (ITALPRESS). mf/ari/red 11-Feb-22 14:31