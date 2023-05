Calcio: Milan. Braida 'Assenza Leao handicap, spero in finale con Real'

"Il Milan, però, è sempre una squadra importante, le percentuali sono 50 e 50" ROMA (ITALPRESS) - "Euroderby contro l'Inter? Se non giocasse Leao sarebbe un handicap per il Milan perché è' un giocatore straordinario, che ti fa vincere le partite. Il Milan, però, è sempre una squadra importante, lo sta dimostrando nelle ultime prestazioni e quindi la partita sarà aperta, le percentuali sono 50 e 50".

Sono queste le parole di Ariedo Braida, consulente della Cremonese e storico dirigente della squadra rossonera, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. Poi un commento sull'eventuale finale. "Per il Milan sarebbe bello incontrare Ancelotti, mi piacerebbe molto. Milan-Real Madrid potrebbe essere, per i tifosi, una grande partita. Ancelotti è stato vincente sia da allenatore che da calciatore è in gamba, bravo e se lo merita. Lui Ct del Brasile? Sarebbe un'esperienza nuova, potrebbe coronare in questo modo la sua grande carriera sportiva", conclude. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Mag-23 15:10 .