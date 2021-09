Calcio: Milan. Giroud e Calabria convocati, Florenzi out, niente Spezia

A destra conferma per Kalulu, a centrocampo torna Kessie dal primo minuto CARNAGO (ITALPRESS) - La buona notizia per Stefano Pioli è che contro lo Spezia, Giroud potrà andare almeno in panchina, avendo superato i problemi alla schiena che lo hanno afflitto dopo la gara di Liverpool e costretto a saltare le sfide contro Juventus e Venezia: "Verrà convocato - ha detto l'allenatore -. L'ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dall'inizio o a partita in corso". In difesa, fuori Kjaer, sulla destra verrà confermato Kalulu (ma Calabria è nuovamente a disposizione), in coppia con Tomori ci sarà Romagnoli e a sinistra Hernandez, grande protagonista contro il Venezia, riprenderà il suo posto dal primo minuto. A centrocampo tornerà Kessie, in panchina mercoledì, insieme a Tonali, a meno che Pioli non voglia far rifiatare il giovane azzurro per averlo al meglio martedì in Champions contro l'Atletico e inserire Bennacer. Dietro Rebic ci saranno Saelemaekers, Diaz e Leao. Mancherà Florenzi, nemmeno convocato. L'ex Roma contro il Venezia ha subito un colpo al ginocchio e spera di recuperare per martedì. Il Milan può contare su un ottimo rendimento difensivo, avendo incassato soltanto due reti da inizio campionato. Altrettanto positivo il rendimento in trasferta, dove ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite di campionato con quattro "clean sheet", tante quante nelle precedenti 19 gare esterne in Serie A. In generale, il Milan ha tenuto la porta inviolata in otto delle 10 gare giocate in Serie A da inizio maggio, più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei, con Maignan che, insieme a Ederson del City, è uno dei due portieri che hanno mantenuto più volte la loro porta inviolata (16) nel 2021. (ITALPRESS). bf/ari/red 24-Set-21 20:08