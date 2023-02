Calcio: Milan. Ibra vede fine del tunnel,1^ parte seduta con i compagni

Intanto Maldini ha premiato Calabria per le 200 presenze in rossonero CARNAGO (ITALPRESS) - Un momento atteso da oltre otto mesi, perché Zlatan Ibrahimovic oggi ha svolto la prima parte dell'allenamento insieme ai compagni di squadra. Nulla di particolarmente intenso (qualche esercizio di riscaldamento e il classico torello), per poi staccarsi e proseguire nel lavoro personalizzato che da qui a qualche giorno dovrebbe permettergli di tornare stabilmente in gruppo. Senza più l'obiettivo Champions (come sembrava sul finire del 2022), dal momento che lo svedese non è stato inserito nella lista Uefa e contro il Tottenham non potrà giocare. Lo scopo è quello di averlo tra qualche settimana (entro fine mese) a disposizione per il campionato. A Milanello, intanto, Paolo Maldini ha premiato davanti al resto della squadra Davide Calabria per le 200 presenze in rossonero: "Questa è una medaglia che dono ancora con più piacere - ha detto il responsabile dell'area tecnica -, perché è per un ragazzo che è nato nel nostro settore giovanile, arrivato a soli 11 anni e devo dire che questo è un grande orgoglio per chi ha fatto una strada simile alla tua. Sei il numero 66 nella classifica delle presenze nella storia del Milan e a una presenza ci sono leggende come Battistini, Rijkaard e Van Basten, mentre a 201 c'è Bonera (che fa parte dello staff di Pioli)". Il difensore ha poi ringraziato, pensando al derby di domenica: "È un grande orgoglio per me. Ora torniamo a lavorare però, perché dobbiamo tornare a sorridere e a vincere". Il derby sarebbe l'occasione migliore, dopo un mese di gennaio tremendo e tre sconfitte consecutive pesantissime nei risultati (3-0 contro l'Inter, 4-0 contro la Lazio e 5-2 contro il Sassuolo). In vista di domenica, Pioli (atteso in conferenza domani alle 13.45) ha provato varie soluzioni tattiche (anche Messias come mezzala di centrocampo), e sembra intenzionato a presentare la sua squadra con un 4-3-3 più protetto e meno offensivo rispetto al 4-2-3-1 apparso troppo sbilanciato nelle ultime partite. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xh1/ari/red 03-Feb-23 19:53