Calcio: Milan. Kessie trequartista a Salerno, a sinistra torna Hernandez

Dubbi sul ruolo dell'ivoriano che potrebbe agire alle spalle di Giroud CARNAGO (ITALPRESS) - Dopo la rifinitura in mattinata a Milanello, il Milan è partito alla volta di Napoli, per poi trasferirsi in pullman a Salerno. In vista della gara contro la formazione del neo allenatore Nicola, Pioli ha ancora qualche dubbio: se in difesa non ci sono particolari ballottaggi (linea formata da Calabria, Tomori, Romagnoli ed Hernandez), a centrocampo molto dipenderà dal ruolo di Kessie, con l'ivoriano che potrebbe sia affiancare Tonali, sia prendere il posto di Diaz sulla trequarti con Bennacer a centrocampo ("Kessie e Diaz hanno caratteristiche diverse. In primis valuto la condizione fisica, poi le caratteristiche per la singola partita. Voglio una squadra compatta e intensa, ma senza perdere qualità", ha detto Pioli). L'altro dubbio riguarda la fascia destra e Saelemaekers dovrebbe essere preferito a Messias, con Leao a sinistra e Giroud unica punta. Mancherà ancora Ibrahimovic, per il quale, come ha detto Pioli, si ragiona a piccoli passi ("Sta meglio, credo che tra domani e domenica riprenderà a correre. Poi valuteremo giorno dopo giorno, vedremo quando potrà tornare in gruppo"). L'ultima volta che il Milan è stato all'Arechi era il 20 settembre 1998, seconda giornata di campionato. I rossoneri, allenati da Zaccheroni, vinsero 2-1 con le reti di Bierhoff e Leonardo. I padroni di casa nei cinque precedenti hanno vinto una sola volta contro il Milan (4-3 alla 38° giornata del campionato 1947-48), contro i quattro successi rossoneri. Il Milan ha anche segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque gare contro la Salernitana in Serie A (12 in totale, con una media di 2,4 a incontro, la più alta registrata dai rossoneri contro una singola avversaria attualmente nella competizione). La squadra di Pioli ha guadagnato 31 punti contro squadre nella metà bassa della classifica (solo il Napoli ha fatto meglio con 34) e, più in generale, tutte le ultime nove sfide tra prima e ultima in classifica sono terminate con una vittoria della capolista: l'ultima volta in cui non è successo è stata nel maggio 2016 (Verona-Juventus 2-1), ma il Milan è anche squadra specialista in trasferta, dove ha vinto 33 delle 46 gare esterne di Serie A sotto la gestione di Stefano Pioli, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei da quando è stato nominato tecnico dei rossoneri il 9 ottobre 2019. Nell'ultima giornata sono stati venduti oltre 10 mila biglietti per il derby di Coppa Italia del prossimo 1° marzo. (ITALPRESS). bf/ari/red 18-Feb-22 19:54