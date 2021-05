Calcio: Milan.Per la Juve Rebic favorito su Leao,dubbio Tomori-Romagnoli

In difesa torna titolare Calabria, gli ex Ibra e Mandzuki rispettivamente dal 1° e in panchina CARNAGO (ITALPRESS) - Allenamento mattutino per il Milan, a tre giorni dal match di Torino contro la Juventus, in programma domenica alle ore 20:45. Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, il gruppo è uscito sul campo ribassato, per svolgere delle esercitazioni atletiche, basate sulla rapidità. A seguire, serie di torelli a tema, prima della fase tattica, con alcune prove di formazione. A chiudere, spazio alla partitella su campo ridotto. In vista di domenica, mister Pioli ha preso quasi tutte le scelte di formazione, soprattutto per quanto riguarda il dubbio dell'esterno sinistro offensivo. Rebic sembra in vantaggio su Leao, che sarà utile a gara in corso. In difesa Tomori si giocherà una maglia con Romagnoli, mentre tornerà dal primo minuto Calabria sulla corsia di sinistra. In attacco spazio all'ex Ibrahimovic, con l'altro ex, Mandzukic, prima alternativa in panchina. Anche oggi presenti a Milanello i dirigenti Gazidis, Maldini e Massara. Domani squadra di nuovo in campo al mattino. (ITALPRESS). jg/ari/red 06-Mag-21 20:09