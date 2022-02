Calcio: Milan. Rebic rischia di saltare derby, in attacco c'è Giroud

La punta croata ha problemi alla caviglia, Ibra e Tomori verso la panchina CARNAGO (ITALPRESS) - Non soltanto Ibrahimovic, ma anche Rebic rischia di saltare il derby di sabato. Se lo svedese stava faticosamente cercando di recuperare dal problema al tendine d'Achille accusato contro la Juventus, la vera doccia fredda è arrivata dal croato, che anche nell'ultimo allenamento ha lavorato a parte sul campo e non sta riuscendo a superare i problemi alla caviglia che si porta dietro da una settimana. Difficile che i due possano essere convocati, e se Pioli (atteso in conferenza stampa domani alle 14.30) li volesse aggregare, sarebbero disponibili al massimo per la panchina. Stessa destinazione di Tomori, che al contrario degli altri due è stato protagonista di un gran recupero negli ultimi giorni, intensificando progressivamente il lavoro sul campo. Il ginocchio, dopo l'operazione al menisco dello scorso 14 gennaio, ha risposto bene e non si è gonfiato, tanto che l'inglese potrebbe andare in panchina. Per il resto Pioli schiererà Calabria (favorito su Florenzi) ed Hernandez come esterni di difesa, con Kalulu e Romagnoli centrali. A centrocampo la coppia Tonali-Bennacer, con l'avanzamento di Kessie sulla linea dei tre trequartisti al posto di Diaz. Insieme a lui Saelemaekers e Leao, con Giroud unica punta. Proprio l'attaccante francese ha parlato del prossimo impegno e della seconda parte di stagione: "Se crediamo nello scudetto? Sì, certo - ha detto a StarCasinòSport -. Ora abbiamo un'importante partita contro l'Inter, se vinciamo abbiamo una buona opportunità di esserci fino alla fine. Il mio primo obiettivo è di vincere lo scudetto con il Milan, poi ciò che verrà sarà di conseguenza. I tifosi hanno visto il vero Giroud, ma so che posso fare ancora di più per aiutare la squadra. Adesso vorrei giocare di più, il mister fa le sue scelte, ma io sono pronto e mi sento molto bene fisicamente. Sono pronto a realizzare i nostri obiettivi, so che ho bisogno di segnare di più". (ITALPRESS). bf/mc/red 03-Feb-22 19:47