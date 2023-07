Calcio: Milan. Romero 'Sono qui per imparare'

"Romagnoli mi ha detto che questo è un club con tanta storia".MILANO (ITALPRESS) - Dopo la ufficialità del suo approdo al Milan, da svincolato, l'ex Lazio Luka Romero, centrocampista-attaccante argentino, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. "La cosa più importante per ogni giocatore è giocare.

Sono qui per imparare tanto dai giocatori di alto livello presenti nel Milan. Ripeto, vengo a imparare anche allenandomi tutti i giorni con loro", ha detto Romero. "Adesso che sono qui penso a far bene con il Milan. Poi, se le cose andranno bene, di solito ti chiamano anche in Nazionale. L'Under 20? Ha fatto bene ai Mondiali, non volevamo essere eliminati così presto, però così va il calcio e adesso sono felice di essere qui", ha aggiunto l'argentino. "Ho parlato con Romagnoli prima di venire qui, mi ha chiamato lui. Mi ha detto che il Milan è un club con tanta storia e che ti fa stare tanto bene", ha concluso l'ex Lazio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-23 09:39 .