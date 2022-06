Calcio: Monaco, Fabregas ai saluti dopo tre anni e mezzo

Il 35enne centrocampista spagnolo era arrivato nel gennaio 2019 dal Chelsea MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Arriva ai titoli di coda l'avventura monegasca di Cesc Fabregas. In scadenza a fine mese, il 35enne centrocampista spagnolo viene salutato dal Monaco: "Il campione del mondo 2010 ha portato nel gruppo la sua esperienza e le sue conoscenze acquisite nell'arco della sua carriera con Arsenal, Barcellona e Chelsea. Arrivato nel mercato di gennaio 2019, in compagnia di Gelson Martins per rafforzare una squadra che era in una situazione difficile in campionato, ha dato una grande mano". Resta da capire cosa ci sarà nel futuro di Fabregas, che nell'ultima stagione è stato condizionato da problemi fisici collezionando appena due presenze in Ligue 1. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 18-Giu-22 13:30