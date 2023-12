Calcio: Mondiale club. Fifa ha deciso, per il 2025 varrà il ranking Uefa

Inter già sicura di esserci. Infantino "Competizione avrà ruolo chiave" JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Il Consiglio della Fifa riunito a Jeddah (Arabia Saudita) ha definito i criteri e le date del nuovo Mondiale per club che si svolgerà negli Stati Uniti nel 2025 (dal 15 giugno al 13 luglio) e che vedrà di fronte 32 squadre di tutte e 6 le confederazioni calcistiche. L'unica italiana già certa di esserci è l'Inter (una tra Juve e Napoli sarà la seconda). Avendo la Uefa un "suo" ranking, la Fifa ha deciso che sarà quello a stabilire la presenza delle 12 europee, solo per la prima edizione.

Poi conterà sempre il ranking Fifa, come per gli altri continenti. La metodologia approvata per la classifica delle europee è questa: in Champions League, 2 punti per vittoria, 1 punto per pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione. Per l'Europa, si qualificano le vincitrici delle ultime 4 edizioni della Champions League (già certe Chelsea, Real Madrid e Manchester City) più, via ranking, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter, Porto e Benfica. Restano da assegnare tre posti. "I club svolgono un ruolo fondamentale nel calcio mondiale e la Coppa del mondo del 2025 rappresenterà una pietra miliare nel fornire ai club di tutte le confederazioni un palcoscenico adatto su cui brillare ai massimi livelli - ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino -. Sarà una competizione aperta, basata sul merito sportivo, che giocherà un ruolo chiave come parte dei nostri sforzi per rendere il calcio veramente globale".- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). fsc/red 17-Dic-23 16:50 .