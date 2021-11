Calcio: Montenegro; Marusic positivo al Covid

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Notizie non buone per la Lazio. Adam Marusic è risultato positivo al Covid-19. Il terzino biancoceleste era impegnato con la nazionale del Montenegro nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, e ora la Federcalcio del suo Paese fa sapere, con una nota, che l'ultimo tampone effettuato dal giocatore ha dato esito positivo. Così dopo Stevan Jovetic, anche l'esterno laziale ha contratto il virus ed è già in isolamento. (ANSA).