Calcio: Morace difende Gattuso 'È contro ogni forma di discriminazione'

"E' una persona dalle doti rare".ROMA (ITALPRESS) - "Rino Gattuso ed io abbiamo lavorato insieme al Milan, e, da allora, non abbiamo mai smesso di discutere e condividere idee e punti di vista professionali. Gattuso e' contro ogni forma di discriminazione ed e' una persona dalle doti rare. Chi dice il contrario non lo conosce affatto". Così Carolina Morace, ex bomber della Nazionale femminile e attuale mister della Lazio donne, difende su Twitter l'amico e collega Rino Gattuso, accusato sui social dai tifosi del Tottenham di essere omofobo e razzista. (ITALPRESS). mc/gm/red 19-Giu-21 14:56