Calcio: Motta 'Con Arnautovic niente di personale, mie scelte tecniche'

BOLOGNA (ITALPRESS) - Battere la Lazio per cancellare la sconfitta col Torino. Il Bologna non ha ancora mandato giù il ko di lunedì, un ko del quale, ancora oggi, Thiago Motta si assume le responsabilità. "Non abbiamo giocato per i primi 30/35 minuti. La sconfitta è difficile da digerire ma già in partita abbiamo aggiustato le posizioni in campo, abbiamo ripreso il controllo della palla e del gioco, ma contro il Toro è difficile giocare. Ci pressavano, avevamo pochi spazi perchè sono una squadra che si difende molto bene, è difficile creare occasioni pericolose". Ha sorpreso la scelta di Barrow al posto di Arnautovic. "Musa ha giocato sia davanti che a sinistra perchè può aprire il campo ma anche puntare nell'uno contro uno. Con Joshua (Zirkzee, ndr) poi abbiamo continuato ad avere un attaccante che ci permettesse di mantenere l'equilibrio. Non siamo stati capaci di creare occasioni pericolose per pareggiare la partita, contro ogni squadra che si chiude molto bene è normale fare fatica ma per come la vedevo io bisognava creare spazi e attaccare con il terzo uomo da dietro". Il tecnico difende la sua scelta di non inserire Arnautovic. "Non è detto che con un attaccante in più si crea di più. Lo abbiamo dimostrato anche in altre occasioni segnando con giocatori diversi. Tanto Joshua come Marko sono giocatori con la forza di venire a prendere palla e restare meno dentro l'area. Non è detto che con un attaccante in più si è sicuri di segnare. Con Arnautovic è un problema di compiti? Preferisco parlare di un merito degli altri che un demerito di un giocatore. Lo stiamo aspettando, avrà il suo momento, era fuori da 40 giorni. Mi aspetto qualcosa in più dai leader in squadra, non solo da lui, ma anche da De Silvestri, Medel, Soumoaoro". Ma, chiarisce il tecnico, "non ci sono problemi a livello personale e di rapporti qua dentro con Marko o qualsiasi altro. Sono scelte professionali legate al merito Dal primo giorno sono stato molto chiaro: 11 meritano di iniziare, 2 o 5 subentrano, gli altri continuano a lavorare per avere il loro momento. Non c'è nulla di personale, non ci sono mancanza di rapporti, questo qua dentro non esiste. Per me esistono tante cose belle nel Bologna, riceveremo un premio che io prenderò ma per tutto quello che ha fatto il Bologna, per tutti quelli che lavorano qui". Motta sottolinea anche i progressi di Zirkzee. "Dove è migliorato? Nel pressare l'avversario, attaccare l'area: è migliorato su tutto e può ancora crescere, ha doti tecniche e fisiche può diventare un grande giocatore". In dubbio Orsolini ("Ha un fastidio da un po', non si è allenato al massimo, lo valuteremo"), per quanto riguarda la Lazio senza Immobile, "se gioca Anderson cambia ovviamente, sono diversi come giocatori ma di altissimo livello. Uno attacca la profondità l'altro dà più una mano al gioco. Il primo gol contro l'Az è stato un bel recupero di Anderson. Nella squadra avversaria ci sono giocatori di valore e noi proveremo a centrare il nostro obiettivo". Milito ha detto che si può sognare l'Europa. "Voglio molto bene a lui e alla sua famiglia. Mi fa piacere sentire belle parole da un ragazzo serio, un ragazzo con cui ho fatto un percorso incredibile... ma per il resto voglio pensare solo alla Lazio". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mf/glb/red 09-Mar-23 15:11