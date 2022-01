Calcio: Nani 'Progetto ambizioso, qui per la salvezza del Venezia'

"Devo lavorare per raggiungere il meglio della forma, ho trovato un bel gruppo", dice il portoghese VENEZIA (ITALPRESS) - In attesa di capire come andrà il mercato da qui a fine gennaio, per il Venezia, Nani è il vero colpo di questa sessione. Il portoghese non ha bisogno di presentazioni: campione d'Europa nel 2016 e poi tanti trofei in maglia Manchester United, dalla Champions e Mondiale per Club del 2008 ai titoli di campione d'Inghilterra e Coppe di Lega. Domenica contro l'Empoli si è presentato con un assist vincente a Okereke per l'1-1 finale. "L'altro ieri la voglia di fare bene è stata la cosa più importante; non ho fatto tanti allenamenti con la squadra, devo fare di più per arrivare al meglio della forma. Voglio aiutare il Venezia a raggiungere la salvezza, siamo in un momento difficile ma dobbiamo essere forti mentalmente. Negli ultimi tempi ho lavorato da solo, è diverso da quando lo fai con la squadra; dunque non so quale sia la mia condizione ma vorrei arrivare al top il prima possibile" esordisce il portoghese. L'ultima esperienza è stata nel campionato statunitense nell'Orlando City ma è giunto in laguna con tanta voglia di fare bene. "Mi ha convinto il progetto del Venezia perché mi piace ed è ambizioso. Sono un uomo di calcio, vorrei giocare sempre. Orlando è stata una tappa meravigliosa della mia carriera e sono stato bene fisicamente: ora c'è l'opportunità di fare altrettanto pure qui" continua il lusitano. Di fatto è in città da venerdì 14 e sta cercando di conoscere il resto della truppa arancioneroverde. "Ho trovato un gruppo fantastico, sono stato accolto molto bene. Ci sono tanti ragazzi giovani, tutti disponibili, c'è la possibilità di fare bene giorno dopo giorno. Abbiamo tanti parecchi di miglioramento. Voglio dare il mio contributo e aiutare la squadra; è più facile farlo quando c'è qualità. Non ero mai stato prima a Venezia, è la prima volta che vengo qui: avrò tempo per conoscerla". Nani non dimentica il suo passato alla Lazio nella stagione 2018-2018. "Ho bei ricordi in biancoceleste, dei tifosi e della città, mi hanno sempre voluto bene. Mi sentivo a casa e gliene sarò sempre grato. Il gruppo era solido, si giocava bene, con elementi di qualità ma sono sceso in campo poche volte e avrei voluto farlo di più. È stata una bella esperienza". Ringrazia Ronaldo per averlo aiutato a inserirsi nel Manchester United nel 2007. "È bello rivederlo a Manchester, il club e i tifosi gli vogliono bene e lui lì si sente a casa. Vado d'accordo con lui, ci ho giocato allo United e in Nazionale. I primi mesi in Inghilterra mi ha dato una grossa mano, ospitandomi a casa e aiutandomi con l'inglese: questo è stato importante per me. Ancora adesso ci scambiamo dei messaggi qualche volta" continua Nani. La presentazione del portoghese è stata l'opportunità per il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, di fare il punto sul mercato. "Intanto Nani avuto la forza di accettare la proposta ed è un giocatore che darà grande spessore alle nostre ambizioni: lo abbiamo preso per quello. Può solo che far bene al Venezia. Si prende le responsabilità nei momenti difficili e lo ha fatto già contro l'Empoli. Oggi è arrivato Ullmann, ci stiamo guardando in giro ma non c'è nulla di concreto. Restiamo vigili, qualora ci fosse la possibilità di migliorare la squadra. Con il Covid dovremo stare attenti alle uscite". (ITALPRESS). rag/ari/red 18-Gen-22 16:19