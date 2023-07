Calcio: Napoli. De Laurentiis 'Champions? è tutta questione di fortuna'

"Lo 0-4 col Milan mi è rimasto non posso dire dove..." CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) - "La Champions? È tutta una questione di fortuna". Aurelio De Laurentiis, dal palco di Castel di Sangro dove il Napoli ha iniziato la seconda parte della preparazione estiva, evita di fare promesse per quanto l'eliminazione dall'Europa nella scorsa stagione per mano del Milan resti una ferita ancora aperta. E non solo quella. "A me quello 0-4 di Napoli-Milan mi è rimasto non posso dire dove", ha aggiunto il presidente degli azzurri, ricordando il precedente in campionato prima della doppia sfida con i rossoneri in Champions. Poi chiama a raccolta il pubblico: "In Trentino sono venuti 80 mila tifosi, speriamo che qui vengano in 150 mila". - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 13:24