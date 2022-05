Calcio: Napoli. De Laurentiis 'Non vogliamo mandare via nessuno'

"Ma allo stesso tempo non ci possiamo dissanguare".NAPOLI (ITALPRESS) - "Questo sarà il terzo anno che torneremo in Abruzzo e siamo felici di rinnovare questo connubio. Saremo a Castel di Sangro dal 23 di luglio fino al 6 agosto e disputeremo 3 o 4 partite con squadre europee che noi ospiteremo". Lo ha dichiarato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione a Palazzo Petrucci del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Il numero uno della società partenopea ha anche fatto una una battuta sul mercato: "Qui nessun vuol mandar via alcun giocatore, ma allo stesso tempo non ci possiamo dissanguare. Ci sarà una logica di equilibrio e di bilancio, ma anche di sentimento per chi ha voglia di rimanere con questa maglia. Dobbiamo portare sul binario giusto ciò che rischia di deragliare nel calcio in generale". Anche il tecnico ha fatto un cenno al futuro:"Quest'anno ci saranno dei rinnovamentii e bisogna essere bravi a fare cambiamenti di sostenibilità, sempre mantenendo la rosa competitiva. Stiamo lavorando con la società quotidianamente fianco a fianco per valutare ogni opportunità". - foto Image - (ITALPRESS). gm/red 30-Mag-22 13:58