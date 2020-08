Calcio: Napoli; domani verdetto su infortunio a Insigne

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - Lorenzo Insigne avrà domani il suo verdetto sull'infortunio rimediato contro la Lazio e se potrà provare a essere in campo contro il Barcellona sabato prossimo. L'attaccante azzurro sarà sottoposto a una risonanza magnetica per appurare l'entità della possibile infiammazione pubica e capire se ha un problema muscolare serio all'adduttore o se si tratta di una semplice contusione. Oggi Insigne ha fatto terapie e domani si sottoporrà a esami strumentali. Se la diagnosi sarà negativa per Insigne la sua stagione sarà finita e Gattuso dovrà ridisegnare l'attacco a Barcellona. (ANSA).