Calcio:Napoli; Gattuso,con Fiorentina dura ma voglio 3 punti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Abbiamo tre partite molto importanti in otto giorni, ma ora pensiamo solo alla Fiorentina perché sarà dura ma vogliamo i tre punti. Non possiamo pensare a Lazio e Juve ora". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla viglia della sfida alla Fiorentina al San Paolo."Mi mancano giocatori importanti - ha spiegato il tecnico - a partire da Maksimovic, Koulibaly e Mertens. Ora cerco di mettere la squadra migliore in campo". (ANSA).