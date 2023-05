Calcio: Napoli lancia ritiro, ancora in Trentino a Dimaro

(ANSAmed) - NAPOLI, 18 MAG - Dal 14 al 25 luglio il Napoli campione d'Italia inizierà a prepararsi alla stagione in cui difendere lo scudetto e lo farà, ormai come da tradizione, a Folgarida-Dimaro, in Trentino. Il ritiro estivo è stato presentato oggi dal presidente Aurelio De Laurentiis con i dirigenti e figure istituzionali della località sulle Dolomiti che aspetta quest'anno ancora più tifosi, circa 100.000, per il Napoli con il tricolore sulle maglie. "Saremo oltre a questa estate - ha detto De Laurentiis - per altri tre anni in Trentino. L'anno scorso abbiamo ricevuto tanti inviti per fare tournée in giro per il mondo ma io ho detto stop alle trasferte, ci si prepara in un unico posto, preferisco invitare le altre squadre a giocare in Val di Sole o a Napoli e in Abruzzo.

In Trentino stiamo sempre benissimo grazie all'organizzazione di Dimaro Folgarida. Per partire e giocare anche in Australia se ne parla alla fine delle stagioni". E infatti il Napoli dovrebbe partire questo giugno per la Corea del Sud per due amichevoli nella terra di Kim Min-Jae. Il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni sottolinea che la cittadina "sta preparando il giusto tributo al Napoli. Per 11 giorni saremo il comune campione d'Italia e ne siamo orgogliosi. Ci sarà il momento celebrativo e quello d'accoglienza per i tifosi; abbiamo già aumentato i posti allo stadio e lavorando per la sicurezza di chi si gode le vacanze vicino alla propria squadra che si prepara". Per l'assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni "siamo pronti per questo nuovo ritiro e ci aspettiamo numeri importanti. Credo che l'altra notizia molto importante sia quella della volontà del club Napoli, della Provincia autonoma di Trentino, del Comune di Dimaro Folgarida e del Trentino Marketing e Val di Sole di proseguire in questo fidanzamento. Per noi è un veicolo di promozione unico per il grande potenziale della società di De Laurentiis grazie ai suoi tifosi sparsi in tutt'Italia e nel mondo. Sarà un ritiro memorabile, vogliamo fare ancora meglio che negli anni scorsi". (ANSAmed). .