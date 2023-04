Calcio: Nardella 'Tranquillizzato da Piantedosi su arrivo tifosi Lech'

Il sindaco di Firenze in vista del match di Europa League: "Tenere alta l'attenzione" FIRENZE (ITALPRESS) - "Ci siamo sentiti col Prefetto di Firenze, c'è stato anche un incontro l'altro ieri. Ho chiesto anche al questore di evitare che ci siano aggregazioni di tifosi che poi possano entrare nel centro della città come è successo a Napoli con i tifosi del Francoforte. Diverso è il discorso se i tifosi, in modo assolutamente tranquillo, sereno, ed individualmente, passeggeranno nel centro della città. Mi pare che tutte le misure messe in campo dal questore siano al momento le migliori possibili, anche il ministro degli Interni Piantedosi che ho sentito la scorsa settimana mi ha tranquillizzato, ovviamente dobbiamo tenere l'attenzione alta". Lo ha detto a Toscana tv il sindaco Dario Nardella in merito ai problemi di ordine pubblico collegati all'arrivo nelle prossime ore a Firenze di circa duemila tifosi polacchi che domani seguiranno la sfida fra Fiorentina e Lech Poznan, valida come gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/mc/red 19-Apr-23 08:54