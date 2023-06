Calcio: Nations League. Jordi Alba 'Italia una delle migliori al mondo'

Il difensore e capitano delle 'Furie Rosse': "Il gioco della Nazionale si è evoluto" ROMA (ITALPRESS) - "La partita con l'Italia è una sfida tra due squadre che cercano la loro strada. In Italia si è sempre difeso bene ma da anni il gioco della nazionale si è evoluto, l'ho provato sulla mia pelle anche a livello di club". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport, il difensore e capitano della Spagna Jordi Alba, alla vigilia della semifinale di Nations League in Olanda contro gli azzurri.

"Per me l'Italia è sempre stata una delle migliori del mondo e da un po' anche a livello offensivo sono state provate cose interessanti - spiega il 34enne esterno del Barcellona - Basta guardare l'Europeo, lì per me il gioco di Spagna e Italia è stato molto simile, peccato per i rigori della semifinale. Ora dopo la seconda delusione Mondiale è normale pensare a una ricostruzione però l'Italia è sempre l'Italia, una grandissima squadra". La Spagna ha cambiato ct: "L'addio di Luis Enrique è stato una sorpresa perché per me stava facendo molto bene, la Federazione ha preso una decisione, ha scelto de la Fuente e non entro nel merito. Se ha pagato la partita col Marocco ai Mondiali? Luis Enrique ha fatto un lavoro spettacolare, inserendo giocatori molto giovani e dando una linea di gioco precisa. Può capitare d'intasarsi in una partita. Ora però siamo pronti a ripartire, il solco del gioco è tracciato ed evidente - conclude - sta a noi seguirlo". - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 14-Giu-23 09:28 .