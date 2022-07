Calcio: nuovo global partner Napoli, accordo con Coca-Cola

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Siamo estremamente orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega ad un 'brand love' noto in tutto il mondo". Così Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli, commenta l'accordo annunciato tra il club partenopeo e Coca Cola, che porterà l'azienda a essere al fianco del club, in qualità di global partner. L'accordo "si inserisce nel percorso di espansione internazionale del nostro marchio: siamo quindi davvero felici di accogliere Coca Cola all'interno del nostro prestigioso network di partner globali" La collaborazione prevede lo sviluppo di attività di visibilità e di campagne a punto vendita, la produzione di contenuti social e la distribuzione di biglietti per lo stadio e merchandising dedicato. Da parte sua, Raluca Vlad, direttore marketing di Coca Cola Italia, ha espresso l'entusiasmo per l'avvio "di questo percorso insieme a una grande società sportiva come il Napoli, in una città in cui ci sentiamo di casa, perchè condividiamo con i napoletani una tradizione di passione per il calcio e per i valori che rappresenta, anche nella quotidianità: Coca-Cola è da sempre un brand associato alla felicità e allo stare insieme, allo stadio o a casa. Magari con l'altra passione napoletana che si sposa bene con Coca-Cola, la pizza". La partnership è in linea col forte legame Coca Cola con l'Italia, dove produce da oltre 90 anni, e in particolare in Campania: è infatti a Napoli che nel 1955 nasceva la Fanta, e dal 1974 è attivo lo stabilimento di Marcianise, in provicina di Caserta, polo produttivo di Coca-Cola HBC nel Sud Italia. (ANSA).