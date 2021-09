Calcio: ora è ufficiale, al Cagliari il difensore Càceres

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Da ieri era già ad Assemini. Ma ora è ufficiale: Martín Cáceres è del Cagliari. Il calciatore uruguaiano ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2022. Classe 1987, ha giocato nel Barcellona dando il suo contributo alla conquista del "triplete", Champions League, Liga e Coppa del Re. L'anno successivo alla Juventus (21 gare e 1 gol), per poi tornare dopo un campionato in Spagna, al Siviglia. Poi di nuovo Torino: nella sua seconda esperienza con i bianconeri vince scudetti di fila (dal 2012 al 2016), due Coppe Italia (2015 e 2016) e tre Supercoppe (2012, 2013, 2015). Ancora Southampton, Verona, Lazio, di nuovo Juve. Infine Fiorentina: in due stagioni 61 partite e 4 gol. Jolly di difesa, Cáceres può giocare sia nella retroguardia a 3 che a 4, centrale o laterale. Può essere impiegato anche come esterno in una linea mediana a 5."El Pelado" sarà il ventitreesimo calciatore uruguaiano a vestire la maglia rossoblù. (ANSA).