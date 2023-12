Calcio: Pagliuca 'Inter la più forte ma non è ancora finita'

"Orgoglioso del Bologna, spero Thiago Motta resti ancora qualche anno" ROMA (ITALPRESS) - "Fuga decisiva? I presupposti sono questi ma la Juve, non avendo le coppe, è pericolosa, il Milan dopo l'eliminazione dalla Champions avrà voglia di rivalsa, il Napoli non lo vedo ancora morto. L'Inter è la squadra più forte, la più completa ma non è ancora detta. Andrei molto cauto, è ancora dura". Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno, preferisce non sbilanciarsi troppo dopo il successo dell'Inter all'Olimpico contro la Lazio che è valso l'allungo a +4 sulla Juve. Fra i segreti della banda Inzaghi c'è sicuramente Sommer, che non sta facendo rimpiangere Onana.

"Non me l'aspettavo, è stata una piacevola sorpresa. Con Eintracht, Bayern e nazionale aveva dimostrato di essere un buonissimo portiere ma non mi aspettavo che si inserisse così velocemente nel campionato italiano", l'elogio di Pagliuca, più ottimista sullo scudetto che su una nuova finale di Champions: "Quest'anno l'obiettivo primario non è la Champions ma vincere il campionato". Ma nel cuore dell'ex portiere c'è anche il "suo" Bologna, in piena corsa per un posto nella prossima Champions. "Bologna strepitoso, sta facendo un campionato straordinario, è un gruppo fantastico e ha un allenatore che sta facendo la differenza - prosegue Pagliuca - È un sogno, non so se terranno il quarto posto fino alla fine ma è una cosa che mi dà molto orgoglio da bolognese. Se Thiago Motta resterà? È ancora così giovane che può rimanere qualche anno, la mia speranza è questa anche se ci saranno grandi squadre che lo vorranno". E poi un pensiero alla Sampdoria: "Mi auguro di rivederla il più presto in serie A, è partita male ma sta venendo fuori bene. Dieci anni fa arrivò sesta e fu poi promossa ai play-off, chissà che quest'anno...". Da Pagliuca anche una battuta sul calendario ("ci sono troppe partite a livello di nazionali, cercherei di eliminare quelle") e sulla nuova generazione italiana di portieri: "Fino a qualche anno fa c'era solo Donnarumma, ora stanno venendo fuori dei portieri importanti come Vicario, Meret e Provedel". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 18-Dic-23 08:58 .