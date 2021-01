Salta la panchina di Fabio Liverani, si salva per ora quella di Di Francesco. E' ufficiale l'esonero dell'allenatore del Parma Fabio Liverani, dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico, spiega il club, "è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra". La società "ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera". Intanto a Parma è atteso il ritorno di Roberto D'Aversa.

Cagliari avanti con Di Francesco

Nonostante le brutte sconfitte interne con Napoli e Benevento, il Cagliari conferma Eusebio Di Francesco. Saranno probabilmente le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino dell'ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria. Per il momento il tecnico rossoblù non sarebbe in discussione da parte della società, che anche gli ha rinnovato la fiducia dopo la sconfitta col Benevento. Confermata la crisi dei rossoblù e ridotte a due le distanze dalla terzultima posizione. Classifica sempre più pericolosa.

Godin e Nainggolan per uscire dalla crisi

Ma evidentemente il Cagliari confida di avere già in casa i principali rinforzi per il riscatto: Godin e Nainggolan. Il primo dovrebbe recuperare per la gara di domenica con la Fiorentina al Franchi. La possibilità di risalita passa attraverso un calendario terribile: domenica a Firenze, poi la Coppa Italia con l'Atalanta e, lunedì 18, la gara in casa con il Milan. La sfida delle sfide, però, sarà quella con il Genoa in Liguria il 24 gennaio, ultima di andata: scontro salvezza tra due scudettate alla ricerca dell'uscita dal tunnel.