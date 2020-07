Calcio: Patrizia Panico entra in staff Under 21 azzurra

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Definiti i quadri tecnici delle Nazionali giovanili maschili che nei prossimi mesi riprenderanno la rispettiva attività internazionale: la principale novità è l'inserimento di Patrizia Panico, confermata anche allenatrice dell'Under 15, nello staff dell'Under 21, dove affianca Mirco Gasparetto nello staff di Paolo Nicolato. Nelle 7 Nazionali giovanili maschili i tecnici, tutti confermati, sono stati suddivisi dal coordinatore Maurizio Viscidi con alcuni cambiamenti: Alberto Bollini guiderà l'Under 20, la squadra che a settembre in Veneto affronterà l'elite round dell'Europeo Under 19 del 2020 rinviato a causa dell'epidemia Covid ma non annullato come le altre competizioni continentali in quanto torneo di qualificazione per il Mondiale FIFA Under 20 previsto nel 2021 in Indonesia. Carmine Nunziata passa dall'Under 17 all'Under 19, che entrerà in gioco nell'Europeo 2021 da novembre con la prima fase eliminatoria. Bernardo Corradi assume la guida dell'Under 17, altra formazione che sarà impegnata nell'Europeo UEFA nei prossimi mesi e con lui avrà nello staff Daniele Zoratto, confermato all'Under 16. All'Under 18 va infine Daniele Franceschini, reduce da una brillante prima parte di stagione con l'Under 20. (ANSA).