Calcio: Pioli, in quattro per lo scudetto ma la Juve è favorita

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "A fine maggio sapremo chi sarà stato il migliore. Ci sono quattro squadre che lotteranno per lo scudetto, con la Juventus favorita per vincere. Non giocare in coppa dà punti in più alla fine del campionato": è la convinzione di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio. Il suo Milan ha agguantato l'Inter in vetta alla classifica ma l'allenatore rossonero frena gli entusiasmi: "La vetta ora non conta nulla, conta solo la voglia di fare bene. Non ci sono partite facili, ma non ci sono nemmeno partite impossibili. Sono contento di quello che ho visto in questi due giorni". (ANSA).