Calcio: Pioli, 'Leao a Cagliari ha solo sbagliato un passaggio'

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Leao? Se sbaglia un passaggio, non significa aver preso sotto gamba l'avversario. Certo, da un giocatore come lui mi aspetto sbagli sempre meno i passaggi": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio commentando la prestazione del portoghese entrato negli ultimi venti minuti del match contro il Cagliari. Pioli ha optato per un ampio turnover, ben riuscito.

"Mi auguro che la forza del Milan sia la rosa lunga, siamo all'inizio della nostra scalata ci saranno ancora difficoltà da affrontare ma sono convinto dei miei giocatori e che quello che vedo è positivo. Ma va portato avanti. Dopo la sosta è iniziata una nuova stagione e per stare lì in alto bisogna essere forti di testa, di organizzazione", spiega. E domani c'è la Lazio, avversario che sta vivendo alti e bassi ma che non va sottovalutato: "La Lazio gioca insieme da tanti anni con un ottimo allenatore, ha linee di gioco che si riconoscono e una rapidità importante. E' un avversario difficile. Sarà aggressiva, ma non andrà uomo su uomo. Sanno chiudere bene gli spazi. Dovremo palleggiare bene ed evitare la loro pressione. Loro vogliono tenere la palla, è una squadra completa da affrontare con attenzione". (ANSA). .