Calcio: Politano 'Col Lecce sarà dura, faremo un grande campionato'

Il laterale offensivo del Napoli: "I nuovi arrivati si stanno inserendo al meglio".NAPOLI (ITALPRESS) - "Quella di Firenze è stata una bella partita, intensa, con ritmi molto alti. Peccato per la 'vergogna' sugli spalti, con una bambina costretta a indossare una maglia al contrario". Così, alla vigilia di Napoli-Lecce, il laterale offensivo del club azzurro Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, che è tornato a parlare del match di domenica contro la Fiorentina. "Ancora non sappiamo niente circa la formazione di domani. Abbiamo tanti impegni in programma e c'è bisogno di tutti. In Champions League abbiamo un girone difficile ma al momento dobbiamo pensare solo al Lecce e subito dopo alla Lazio (avversario sabato degli azzurri, ndr). La gara contro il Lecce sarà dura: è una squadra ostica, che gioca bene a calcio e che prepara bene le varie sfide, lo dico perchè conosco bene il loro allenatore", ha detto ancora Politano. "Questa estate abbiamo fatto un grande lavoro. Sono certo che faremo un grande campionato. In due uscite abbiamo mantenuto la porta inviolata e questo è importante per conquistare sempre più fiducia. In avanti, invece, faremo di certo tanti gol: abbiamo le qualità per fare male a chiunque", ha continuato il laterale offensivo del Napoli. "I nuovi arrivati? Tutti si stanno inserendo al meglio. Il mio sogno? Ovviamente è lo scudetto. Noi intanto dobbiamo continuare a crescere e dobbiamo cercare di passare il girone di Champions. Il mercato non ci deve distrarre: noi dobbiamo pensare a giocare e provare sempre a vincere", ha concluso Politano. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 30-Ago-22 13:20