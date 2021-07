Calcio: Pordenone, vaccinazione per tutto gruppo squadra

(ANSA) - PORDENONE, 29 LUG - Il Pordenone, aderendo alla campagna vaccinale nazionale e d'intesa con le direttive delle autorità sanitarie e sportive, ha completato, al rientro dal ritiro di Tarvisio, il ciclo vaccinale del "gruppo squadra" neroverde. Lo rende noto la società friulana in un comunicato. Il club ha anche ringraziato il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", per la consueta collaborazione: nelle ultime giornate dello scorso campionato di serie B, i neroverdi erano stati durante colpiti dal Covid, tanto da dover chiedere il rinvio di una gara per il grande numero di contagiati. (ANSA).