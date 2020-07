Calcio: portavoce Lazio, 'ammonizioni chirurgiche'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Abbiamo subito qualche ammonizione chirurgica col Torino. Nessun complotto, ma la ripresa del campionato è stata faticosa per noi e anche per gli arbitri".Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale torna così, intervenendo a Radio Punto Nuovo, sui cartellini gialli inflitti ai biancocelesti Immobile e Caicedo contro la squadra granata, che di fatto ha costretto Inzaghi a giocare con il solo Correa a disposizione contro il Milan a causa delle conseguenti squalifiche. A Lecce il tecnico biancoceleste perde anche Patric. Il morso a Donati ha indotto oggi il giudice sportivo a comminare per lo spagnolo quattro turni di squalifica. Il giocatore biancoceleste ha subito chiesto scusa all'avversario negli spogliatoi: "Mi è mancata la lucidità". Scuse subito accettate dal leccese che ha liquidato la questione sui social: "Cose che devono rimanere sul campo". Dopo il secondo ko consecutivo in campionato (il terzo dalla ripresa), l'unica nota lieta per Simone Inzaghi resta il distacco di -7 invariato dalla Juventus a seguito dell'harakiri bianconero a San Siro. In vista del Sassuolo, il tecnico biancoceleste dovrà valutare le condizioni dei centrocampisti, Milinkovic, Cataldi e Leiva, tutti a mezzo servizio. Luiz Felipe, entrato nella ripresa contro il Lecce e abile e arruolabile dall'inizio in difesa nel prossimo impegno contro i neroverdi. In palio c'è un sogno tricolore da poter ancora tenere vivo e la qualificazione in Champions da conseguire ancora matematicamente. Per entrambi, servirà una Lazio ben più viva rispetto alle ultime due uscite. (ANSA).