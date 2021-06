Calcio: Porto. Conceiçao firma triennale, in arrivo annuncio ufficiale

La società dovrebbe ufficializzare in giornata il rinnovo del tecnico OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Non ci sarà l'Italia nel futuro di Sergio Coinceiçao almeno nella prossima stagione e probabilmente per i prossimi tre anni. Secondo "Porto Canal", infatti, il tecnico dei Dragoes ha firmato un triennale con il club e l'ufficialità dovrebbe arrivare in giornata. L'ex esterno di Lazio, Parma e Inter è al Porto dal 2017 dopo le esperienze con Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimarães e Nantes. Con i Dragoes ha vinto due campionati, due supercoppe portoghesi e una Coppa del Portogallo, mentre nella stagione appena terminata ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 10:05